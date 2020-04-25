Fındık adlı köpek, yeni doğmuş kedi yavrusunu anne oldu
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Fındık adlı köpek, yeni doğmuş kedi yavrusunu anne oldu

Fındık adlı köpek, yeni doğmuş kedi yavrusunu anne olduMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Emre Can Engin'in (21) sokakta bulup eve getirdiği yeni doğmuş kedi yavrusuna, ailenin 'Fındık' adlı köpeği sahip çıkarak emzirmeye başladı.

25.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:38
Fındık adlı köpek, yeni doğmuş kedi yavrusunu anne oldu

Fındık adlı köpek, yeni doğmuş kedi yavrusunu anne oldu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Emre Can Engin'in (21) sokakta bulup eve getirdiği yeni doğmuş kedi yavrusuna, ailenin 'Fındık' adlı köpeği sahip çıkarak emzirmeye başladı.

Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Emre Can Engin, sokakta bulduğu yeni doğmuş kedi yavrusunu evine götürdü. Engin'in elindeki yavruyu gebe olan ve doğumuna 1 hafta kalmış 'Fındık' adlı köpeği koklayarak, ağzına aldı ve yuvasına götürdü. Fındık, kedi yavrusunu yuvasında emzirmeye başladı. Köpeğin bu davranışına hayret eden Engin, kedi yavrusunu da beslemeye başladı. Fındık kedi yavrusuna sahip çıkan Engin ismini ise 'Öksüz' koydu.

Köpeğin sahibi Emre Can Engin, "7 gün önce sokakta miyavlayarak, bir kedi yavrusu gördüm. Gözleri bile kapalıydı. Annesini kaybetmiş, nereye gideceğini bilemez bir haldeydi. Onu içeriye aldım. Fındık adlı bir köpeğim var. Ona koklattım. 1 yaşında ve hamile olan köpeğim yavruyu sevdi. Ağzına alarak yuvasına götürdü. Arkasından bende gittim. Fındık kedi yavrusunu emzirmeye başladı. Gözlerime inanamadım. Çok mutlu oldum. Köpek yavruyu sahiplendi. Şimdi onu büyütüyor" dedi.

Köpek ile kedi yavrusunun dostluğunu duyan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, köpeğin sahibi Emre Can Engin'i evinde ziyaret etti. Kedi yavrusunu ve Fındık adlı köpeği okşayıp sevdi. Emre Can Engin'i tebrik eden Ahmet Öküzcüoğlu, köpek ve kedinin dostluğunu taktir ettiğini belirtti.

Fındık adlı köpek, yeni doğmuş kedi yavrusunu anne oldu

Kaynak: DHA

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