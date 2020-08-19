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Fındığını kurutmak için bazı üreticiler sahil yolunu bazıları ise Bayburt'u mesken tuttu

Karadeniz'de fındık hasadı sürerken Trabzon'da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlara sererek kurutmayı tercih ediyor.

Fındığını kurutmak için bazı üreticiler sahil yolunu bazıları ise Bayburt'u mesken tuttu
19.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:38

Karadeniz'de fındık hasadı sürerken Trabzon'da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlara sererek kurutmayı tercih ediyor. Güneşli gün sayısının az olması nedeniyle ise bazı fındık üreticiler ise fındığını 100 km uzaklıktaki Bayburt'un Arpalı beldesine götürerek kurutuyor.

Fındık bahçesinde çuvalla doldurdukları fındıkları kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu'na yoluna kadar getiren üreticiler fındıkları metrelerce uzunluktaki kaldırımlara serdiler. Üreticiler, fındığın toplamasının ve kurutmasının çok zahmetli iş olduğu belirterek havaların bugünlerde bulutlu olmasının kurutma işlemini olumsuz etkilediğini söylediler. Fındığın kurutmak için en uygun yerin sahildeki kaldırımlar olduğunu belirten vatandaşlar, güneş çıkması için dua ettiklerini ifade ettiler.

İstanbul'dan fındığını toplamak için memleketi Trabzon'a geldiğini belirten Yakup Çakır, "İstanbul'da oturuyorum, fındık için geldim. Korona virüsü dolayısıyla gelmemiz çok zor oldu. Havalar bu sıralar bulutlu, güneş pek az. Köylerde havalar yağmurlu. Sahil daha sıcak olduğu için burada kurutup en kısa sürede satıp geri döneceğiz" dedi.

Fındık toplamak için Bursa'dan memleketi Trabzon'a gelen Mustafa Özbakır ise "Fındığımızı kurutmaya çalışıyoruz. Bursa'da kalıyorum. Yazları Trabzon'a gelip fındığımızı topluyoruz. Hava problemli, köylerde pek güneş yok. Burada da pek güneş yok, bakalım ne yapacağız. Sahildeki kaldırımlar fındığı kurutmak için ideal yer. Geceleyin de fındığımızı bekliyoruz. Eskiden köylere serer kuruturduk. Bu sene ne hikmetse güneş pek olmadı" diye konuştu.

Üreticilerden Hakkı Kalmuk ise fındığa verilen fiyattan son derece memnun olduğunu belirterek,"Fındığımızı topladık. Sahilde kolay kurur diye getirip serdik, kurumasını bekliyoruz. Bahçede toplamayla burada kurutmanın zorlukları farklı. Burada çalınma stresi var. Fındık fiyatını on numara buldum, çok güzel. Allah devletimize zeval vermesin. Havalar bu sıralar kapalı, inşallah önümüzdeki günlerde güneş daha etkili olacak diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzon'da havaların yağmurlu ve bulutlu gitmesi ise bazı fındık üreticilerini farklı arayışlara sevk etti. Sürmene ilçesinden Yusuf Köksal ve Aziz Altuntaş fındıkları kurutmak için 100 km uzaklıktaki Bayburt'un Arpalı beldesine götürdü. Köksal ve Altuntaş, Trabzon'un sürekli bulutlu ve yağmurlu olduğunu belirterek fındığı kurutmak için böyle bir yola başvurduklarını söylediler. - TRABZON

Kaynak: İHA

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