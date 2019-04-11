Fındığın Yol Haritası Belirleniyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12 Nisan Cuma günü Ordu'da düzenlenecek Ulusal Fındık Çalıştayı'na katılacak.

Fındık sektöründe 13 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin organizasyonuyla ve sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla düzenlenecek çalıştayda, katılımcıların görüşleri doğrultusunda fındığın mevcut durumu analiz edilerek sorunlara kısa, orta ve uzun vadeli kalıcı çözümler getirilmesi hedefleniyor. Bölge insanının temel geçim kaynağı olması ve ülke ekonomisine sağladığı katkı bakımından ülke için stratejik bir ürün olan fındığın üretim açısından geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, mevcut durumun gözden geçirilerek kamu ve özel sektör işbirliğiyle yeni açılımlar sağlanması, düzenlenecek olan çalıştayın amaçları arasında yer alıyor. Çalıştay, fındığın geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Bakan Pakdemirli, Ordu programı çerçevesinde ayrıca ilde çeşitli inceleme ve temaslarda da bulunacak. - ANKARA

Kaynak: İHA