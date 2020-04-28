Fındığın öyküsü bu müzede
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Fındığın öyküsü bu müzede

Fındığın öyküsü bu müzede Ordu Valisi Seddar Yavuz, 'Fındığın Öyküsü Müzesi'nde incelemelerde bulundu Ordu'da fındığın öyküsünü anlatan müze hayata geçirildi.

Fındığın öyküsü bu müzede
28.04.2020 21:35 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:37

Fındığın öyküsü bu müzede

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 'Fındığın Öyküsü Müzesi'nde incelemelerde bulundu

ORDU - Ordu'da fındığın öyküsünü anlatan müze hayata geçirildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırması ve restorasyonu yapılan Kahraman Sağra Konağı'nda oluşturulan "Fındığın Öyküsü Müzesi"nde incelemelerde bulundu. 3 kattan oluşan tarihi binada oluşturulan ve fındığın tüm aşamalarının anlatıldığı görseller, fındık tarımında kullanılan aletler, materyaller, makineler ve objelerden oluşan "Fındığın Öyküsü Müzesi"ni gezen Vali Seddar Yavuz, Müzenin son durumu hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Müze içerisinde yer alan fındığın tarihçesi, Ordu'daki ilk fındık üretimi, fındığın dikimi, üretimi, hasat süreçlerini, fabrikalarda işlenmesini, ihracatını yansıtan görselleri, materyalleri, aletleri, makineleri, balmumu heykellerini inceleyen Vali Yavuz, oluşturulan müze ile Ordu'da büyük bir eksikliğin giderildiğini söyledi.

"Fındığın Öyküsü Müzesi"nin oluşturulabilmesi ve hizmete açılabilmesi için çok emek verdiklerini ifade eden Vali Yavuz, Türkiye'de ve dünyada en çok fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da açılan bu müze ile fındığın geçmişten günümüze uzanan öyküsünü gelecek nesillere aktarılmış olacağını kaydetti.

Fındığın öyküsü bu müzede

Kaynak: İHA

Manşet

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