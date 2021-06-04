Fındığın başkentinde çay hasat etkinliği düzenlendi
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Fındığın başkentinde çay hasat etkinliği düzenlendi

Fındığın başkentinde çay hasat etkinliği düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Fındığın başkenti Giresun'da çay toplama hasat etkinliği düzenlendi.

Fındığın başkenti Giresun'da çay toplama hasat etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin en kaliteli fındığının üretildiği Giresun'da düzenlenen çay hasat etkinliğine katılan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun'un fındıkta olduğu gibi çayın da en kalitesini ürettiğini ileri sürdü.

Giresun'da çay üretiminin en fazla yapıldığı Eynesil ilçesinde üreticilerle birlikte çay bahçesine girip çay toplayan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, yaptığı açıklamada, "Giresun'un doğusundaki toprak yapısı çay ve fındık tarımı için oldukça verimlidir. Hepimizin de bildiği gibi Giresun denince akla çay ve fındık gelir. Fındık ve çayın Giresun ekonomisine katkısı çok büyüktür. Giresun kalite çayı fındıkta olduğu gibi çok yüksek bir kaliteye sahip bir çaydır. Giresun fındığı bilindiği üzere dünyanın en kaliteli fındığıdır. Ülkemizde fındık 'Giresun' kalite ve 'levant' kalite fındık diye geçmektedir. Levant kalite fındık, Giresun fındığı haricindeki tüm fındıkları levant kaliteli fındıktır. 'Giresun Kalite' fındık lezzetini nereden alıyor diye sorarsanız, toprağın mineral yapısından ve ilimizin ikliminden almaktadır. Çayımızda aynen fındığımız da olduğu gibi lezzetini ve tadını toprağından ve ikliminden almaktadır" dedi.

Giresun'da çay sektöründe 11 işletme ve paketleme tesisi bulunduğunu belirten Çakırmelikoğlu "Buralarda yaklaşık bin civarında istihdam sağlanmaktadır. Fındık üretimi ve ticareti yapanlar bu rakamın dışındadır. Bu işletmelerin ilimize yüksek oranda katkısı bulunmaktadır. Giresun'da yaklaşık 30 bin ton yaş çay üretimi yapılmaktadır ve bundan 7 bin ton kuru çay mahsulü elde edilmektedir. Bizim öncelikli amacımız çay ve fındığımızın markalaştırılması yönünde tüm desteğimizi kurumlarımıza aktarmaktır" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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