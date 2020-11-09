Fındığı yok ama helvası var
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Fındığı yok ama helvası var

09.11.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:01
Fındığı yok ama helvası var

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yapılan elde dövme fındık helvası, kış aylarında vücudu sıcak tutuyor ve enerji veriyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yapılan elde dövme fındık helvası, kış aylarında vücudu sıcak tutuyor ve enerji veriyor.

Giresun'un fındık üretimi yapılmayan ilçelerinden birisi olan Şebinkarahisar'da çifte kavrulmuş Giresun kalite yağlı fındığından elde edilen dövme helvası geleneksel yöntemlerle havanda dibekle saatlerce dövülerek yapılıyor.

Yüzde yüz fındıktan üretilen helvanın en büyük özelliğini diğer fındıklı helvalardan farklı kılan ve en az 8 saat özel bir kütük içerisinde dövülerek yapıldığını kaydeden Muzaffer Özkara, bu helvanın bir yıl boyunca bozulmadan bekletilebileceğini söyledi. Şebinkarahisar'a özgü fındık helvasının yapımı hakkında bilgi veren Özkara, "Çifte kavrulmuş fındık kütükten oyma kovada en az 4-5 saat dövülerek öğütülüyor. Daha sonra bir kilogram fındığa 2 kilogram pudra şekeri ile karıştırılıyor. Daha sonra bu karışım 4-5 saat boyunca dövülmesi gerekiyor" dedi.

"Fındık helvası enerji deposu"

Fındık helvasının bir enerji deposu olduğunu da ifade eden Özkara, " Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Önceleri kurumuş dut ve cevizden de helva yapardık ancak fındık helvasına daha çok talep olunca bizde fındık helvası yapmaya başladık. Özellikle fındık helvası kışın daha çok talep görüyor çünkü tam bir enerji deposu olduğu için vücudu sıcak tutuyor. Yapımı geleneksel yöntemlerle zor olduğu için az miktarda yapıyoruz ve sadece ilçe halkının talebini karşılayabiliyoruz. İlçe dışından gelen talepleri karşılayamıyoruz. Şebinkarahisar'da fındık üretilmiyor. Ancak dövme fındık helvası buraya özgüdür. Fındık fiyatlarına göre değişen helva fiyatımız bu yıl kilosu 60 TL'den satılmaktadır. Bizim dövme helvamız hiçbir yerde satılmamaktadır. Fabrikasyon üretimlerle karıştırılmamalıdır. Bizim helvamızın ayrı bir tadı, ayrı bir enerji gücü vardır. Bunu tatmayan bilemez" diye konuştu. - GİRESUN

Fındığı yok ama helvası var
Fındığı yok ama helvası var
Fındığı yok ama helvası var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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