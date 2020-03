Fındığı kadınlar araştırıp geliştiriyor

07.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:35

Fındık tarımında verimi ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yürütülen Fındık Araştırma Enstitüsünde (FAE), müdür, müdür yardımcısı ve 11 kadın mühendis fındıkta araştırma projelerine yön veriyor.

Türkiye'de farkını her alanda hissettiren kadınlar, fındık tarımını araştırma ve geliştirme projelerinde de önemli rol oynuyor. Fındık Araştırma Enstitüsünün 14 kişilik araştırma personeli kadrosunun 11'i kadınlardan oluşuyor.

Müdür ve müdür yardımcılığını da kadınların yürüttüğü enstitü, yeni fındık çeşitleri, melezleme, fındık ve karayemiş gen kaynakları bahçeleri, zararlıların teşhisi ve mücadelesi, sertifikalı fidan, fındık cipsi gibi çok sayıda projeye imza attı.

Kadınlar hem bahçe hem de laboratuvar ortamında Türk fındık tarımının daha da ileriye gitmesi için büyük özveriyle projeler geliştiriyor.

FAE Müdürü Aysun Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitüde daha verimli ve kaliteli yetiştiricilik için ıslah, yetiştirme teknikleri, gıda ve bitki sağlığı bölümlerinde araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi.

Enstitünün kuruluş yılı olan 1936'dan günümüze fındıkta 90'ın üzerinde araştırma projesi geliştirdiğini belirten Akar, önemli sonuçlara ulaşılan çalışmaların üreticilere ve dolayısıyla fındık yetiştiriciliğine yansıtıldığını aktardı.

Akar, enstitü bünyesinde araştırma faaliyetlerini yürüten 14 personel olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bunlar ziraat ve gıda mühendislerinden oluşuyor. 14 araştırma personelinden 11'i kadın. Enstitüye personel alımında belli kriterler var. Yüksek lisans seviyesinde eğitim, bir yabancı dil ve KPSS puanı baz alınıyor. 2012'de enstitümüze 7 araştırmacı kadrosu açıldı, 7'sine de kadın personel yerleşti. 2018'de de aynı kriterlerle açılan 6 araştırmacı kadrosunun tamamına kadın araştırmacılar yerleştirildi."

Kadın elinin değdiği her yerin daha da güzelleştiğini dile getiren Akar, "Bu anlamda bunu ben kurumumuzda görüyorum. Fındık tarımı burada kadınlarla yeşeriyor ve gelişiyor. Arkadaşlarımız her işinde titizlikle ve büyük gayretle çalışıyor." dedi.

Aysun Akar, iş hayatında kadın ve erkek ayrımı yapılmaması gerektiğini vurguladı.

"Kadınların her alanda çalışması bizleri mutlu ediyor"

FAE Müdür Yardımcısı ve Bitki Sağlığı Uzmanı Çiğdem Köse ise hem idareci hem de araştırmacı olarak farklı işler yürüttüğünü ifade ederek, "Fındık yeşil kokarcası üzerine bir çalışmam vardı, onu tamamladım. Her sektörde olduğu gibi fındık tarımında da kadın eli olduğu zaman her yer daha yeşeriyor, daha güzelleşiyor. Kadınların her alanda çalışması bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Ziraat mühendisi Damla Çelik Çil, üniversiteden itibaren bir enstitü hayali olduğuna işaret ederek, "Karadenizli olduğumuz için fındıkla iç içeyiz. Enstitüde işe başlamak nasip oldu. Islah, genetik, melezleme, doku kültürü ve yetiştiricilik alanlarında çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınların kariyer yapmak ve daha da yükselmek istediklerine dikkati çeken Çil, şunları kaydetti:

"Bu yüzden yüksek lisans tamamlıyoruz. Dil puanları, ALES sınavları, bunları tamamlamamız gerekiyor. Aslında zoru başarıyoruz. Enstitümüz de buna güzel bir örnek, kadınlar burada zoru başarıyor. Tarıma kadın eli değmesi gerekiyor. Karadeniz'de kadınlar zaten çalışkandır, vefakardır, daha çok çalışır. Bakması gereken ailesi, çocukları vardır."

Kaynak: AA