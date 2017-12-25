Fincan Tatlısı - Sütlü Pratik Tatlı Tarifi

Az malzeme ile gösterişli ve lezzetli bir tatlı yapmayı kim istemez ki? Hafif sütlü tatlı tarifini bugün sizler için hazırladık. Görünümüyle şık lezzetiyle harika olan tatlı tarifimizi çok beğeneceksiniz. Muhallebisini hazırladıktan sonra fincanlara döküp soğuması için beklettikten sonra süsleyip kolaylıkla servis yapabilirsiniz.Sizlerde fincan tatlısı tarifini denemek isterseniz videomuzu izlemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. : )