Finasevim'den yeni konut kampanyası
05.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:03
Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, "Ev almak isteyenlerin aylık ödeme miktarını ve peşinatlarını kendilerinin belirleyeceği, isterlerse hiç peşinat dahi vermeyecekleri bir sistemle ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz.
Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, "Ev almak isteyenlerin aylık ödeme miktarını ve peşinatlarını kendilerinin belirleyeceği, isterlerse hiç peşinat dahi vermeyecekleri bir sistemle ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com