Finasevim'den yeni konut kampanyası

Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, "Ev almak isteyenlerin aylık ödeme miktarını ve peşinatlarını kendilerinin belirleyeceği, isterlerse hiç peşinat dahi vermeyecekleri bir sistemle ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz.