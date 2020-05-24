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Finansman bonolarında stopaj oranı artırıldı

Finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi tevkifat (stopaj) oranı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaş, esnaf ve firmalara verilen desteğe ek kaynak sağlamak amacıyla yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

Finansman bonolarında stopaj oranı artırıldı
24.05.2020 05:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 05:23

Finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi tevkifat (stopaj) oranı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaş, esnaf ve firmalara verilen desteğe ek kaynak sağlamak amacıyla yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararla, bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarında değişikliğe gidildi.

Buna göre, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaşlar, esnaf ve firmalara verilen desteğe ek kaynak sağlamak üzere, finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi tevkifat oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı.

Son dönemde bankaların kısa vadeli finansman bonolarını gittikçe artan bir şekilde mevduata alternatif bir finansman kaynağı olarak kullanması vergi kaybına neden olurken, bu kaybı gidermek için bireysel yatırımcıların kısa vadeli mevduattan ve finansman bonolarından elde ettiği faize uygulanan stopaj oranı eşitlendi.

Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranın yüzde 0 olarak uygulanmaya devam etmesi kararlaştırıldı.

Banka Sigorta ve Muamele Vergisi oranı yüzde 1'e yükseltildi

Öte yandan, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararla, kambiyo almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, avro ve benzeri yabancı paralarla yine bankalarda açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden alınan kambiyo işlem vergisinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1'e artırıldı.

Bankalarla yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları, döviz kredisinin ödenmesine yönelik döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları, sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ve İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında ise BSMV'nin 0 oranında uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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