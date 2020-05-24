Finansman bonolarında stopaj, kambiyo işlemlerinde BSMV artırıldı
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Finansman bonolarında stopaj, kambiyo işlemlerinde BSMV artırıldı

Finansman bonolarında stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilirken, kambiyo işlemlerindeki banka sigorta ve muamele vergisi oranı da binde 2'den yüzde 1'e artırıldı.

Finansman bonolarında stopaj, kambiyo işlemlerinde BSMV artırıldı
24.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:05

Finansman bonolarında stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilirken, kambiyo işlemlerindeki banka sigorta ve muamele vergisi oranı da binde 2'den yüzde 1'e artırıldı.

Finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi tevkifat (stopaj) oranı, koronavirüs (kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için vatandaş, esnaf ve firmalara verilen desteğe ek kaynak sağlamak amacıyla yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarılması Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararla, bazı kazanç ve iratlardan (gelir) yapılacak tevkifat oranlarında değişikliğe gidildi.

Son dönemde bankaların kısa vadeli finansman bonolarını gittikçe artan bir şekilde mevduata alternatif bir finansman kaynağı olarak kullanması vergi kaybına neden olurken, bu kaybı gidermek için bireysel yatırımcıların kısa vadeli mevduattan ve finansman bonolarından elde ettiği faize uygulanan stopaj oranı eşitlendi. Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranın yüzde 0 olarak uygulanmaya devam etmesi kararlaştırıldı.

BANKA SİGORTA VE MUAMELE VERGİSİ ORANI YÜZDE 1'E YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Söz konusu kararla, kambiyo almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro ve benzeri yabancı paralarla yine bankalarda açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden alınan kambiyo işlem vergisinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, kambiyo işlemlerindeki banka sigorta ve muamele vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1'e artırıldı. Bankalarla yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları, döviz kredisinin ödenmesine yönelik döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları, sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları ve İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında ise BSMV'nin 0 oranında uygulanması kararlaştırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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