Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi'nin ana sponsorluğunda başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi'nin ana sponsorluğunda başladı

Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi'nin ana sponsorluğunda başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından 2.'si düzenlenen, Nazilli Belediyesi'nin ana sponsor olduğu ve 15 gün sürecek olan Finanskamp 2021 etkinlikleri, ADÜ Didim Meslek Yüksekokulunda başladı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından 2.'si düzenlenen, Nazilli Belediyesi'nin ana sponsor olduğu ve 15 gün sürecek olan Finanskamp 2021 etkinlikleri, ADÜ Didim Meslek Yüksekokulunda başladı.

Nazilli Belediyesi'nin yerel sponsor olduğu ve ADÜ İİBF tarafından düzenlenen Finanskamp 2021, Didim'de yapılan programla açıldı. Sosyal mesafe ve maske kurallarının titizlikle uygulandığı kampa Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜ Nazilli İİBF Dekanı ve proje danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli ve Türkiye genelinden 300'ü aşkın yatırımcı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kampın açılış konuşmasını ADÜ Nazilli İİBF Dekanı ve proje danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli yaptı.

Nazilli'de bir finans bölümü oluşturulması için taleplerini dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Benim hayatım boyunca hiç birikimim olmadı. Olmadığı için de yatırım yapma, parayı kıymetlendirme şansımız olmadı. Benim açımdan matematik gibi uzak kaldığım bir alandı. Hocam konuyla alakalı bize geldiğinde gözlerindeki, yüreklerindeki heyecanı bize hissettirdiler. Biz de memleketimiz açısından hayırlı olacağını düşündük. Geçen yıl geldiğimizde bizim borcumuz 102 milyon liraydı. Bu sene 104 milyon. Ancak arada bir fark var. Bizim artık tasarrufta hedeflediğimiz hatırı sayılır bir paramız var. Hiç alakadar olmasak da bir kere buraya gelip ortamın havasını teneffüs etmekle ciddi bir para biriktirmiş olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Nazilli için güzel bir yatırım. Rektör Yardımcımız buradayken daha öncesinden dile getirilmiş bir talep ama biz de tekrar söylemiş olalım. İnşallah Nazilli'de de bir finans bölümü oluştururuz. Nazillimiz bir finans merkezi haline dönüşür. Çünkü değerli hocam ve ekibi bildiğim kadarıyla tüm yarışmalarda üst üste birinci oluyor. Daha yüksek imkana sahip olan ekiplerle yarışıyor. Herhalde o birinciliklerin taçlandırılması da bir finans bölümünün oluşturulmasıyla mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Nazilli Belediyesi olarak da şahsen de bizim sözümüz olsun; sürecin tamamında elimizden geldiğince yardımcı olmak için hazırız. Hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi'nin ana sponsorluğunda başladı
Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi'nin ana sponsorluğunda başladı
Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi'nin ana sponsorluğunda başladı
Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi'nin ana sponsorluğunda başladı
Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi'nin ana sponsorluğunda başladı
Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi'nin ana sponsorluğunda başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Mustafa Şentop Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Derya Baykal Haluk Levent
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Enner Valencia Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Finanskamp 2021 Nazilli Belediyesi'nin ana sponsorluğunda başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 11:39:42. #1.15#

title