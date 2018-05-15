Finansevim'den Konutta İndirim Kampanyasına Destek

Finansevim, 41 inşaat şirketinin katılımıyla bugün başlatılan konut satışlarında yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyasına destek olmak için fon katılım bedelinde yüzde 20'lik indirim yaptı.

Finansnevim'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin faizsiz ev alma sistemi Finansevim'in, kurulduğu günden bu yana vatandaşların ev sahibi olması için yaptığı tasarruf sistemlerinin yanı sıra inşaat sektörüne verdiği desteklere bir yenisini daha eklediği belirtildi.

Açıklamada, Finansevim'in, hükümetin yaptığı çağrıya karşılık 41 inşaat firması ve sektördeki derneklerin ardından fon katılım bedelinde yüzde 20'lik indirim yaparak yapılan çağrıya kayıtsız kalmadığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Özkaya, bugüne kadar gerçekleştirdikleri tamamen faizsiz ev alma sistemi ile insanların zorlanmadan, kendi belirledikleri ödeme miktarıyla ev sahibi olmalarını sağladıklarını bildirdi.

Bundan sonra da bu hizmete devam edeceklerini kaydeden Özkaya, bunu yaparken aynı zamanda emlak ve gayrimenkul sektörüne olan desteklerini de sürdüreceklerini aktardı.

Özkaya, sektörün en sıkışık dönemlerinde dahi yaptıkları faizsiz ev edindirme sistemi ile satışlara hep katkı sağladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son olarak, hükümetimizin yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan inşaat firmalarımız ve derneklerinin ardından biz de bu çağrıya 15 Haziran'a kadar fon katılım bedelimizde yüzde 20'lik bir indirim yaparak sektöre bir destek daha vermek istedik. Ekonomimizde istikrarın sağlanması için firmaların yapmış olduğu bu kampanyada biz de elimizi taşın altına koyarak yüzde 20'lik bir indirimle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. İstikrarlı ekonomimize bir destek vermek istedik. Bu kampanyalarla ekonominin dinamosu olan inşaat sektörü daha da canlanacaktır. Bundan sonrada daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye için üzerimize düşeni yapacağız."