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Finansevim, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı

Kolo Holding ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı ve Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği Kurucu Genel Başkanı Serdar Kolo, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hayasızca kalkışmaya kendini siper eden Türk milleti ve kahraman güvenlik güçlerimiz, milli iradeye ve devletine nasıl sahip...

Finansevim, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayımladı
14.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:46

Kolo Holding ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı ve Yapı Tasarruf Sandıkları Derneği Kurucu Genel Başkanı Serdar Kolo, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hayasızca kalkışmaya kendini siper eden Türk milleti ve kahraman güvenlik güçlerimiz, milli iradeye ve devletine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Kolo, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bu topraklara sahip çıkacak nesillerin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada var olacağını belirten Kolo, Türk milletinin var oluşundan bu yana bağımsızlığına düşkün, himayeyi kabul etmemiş, inancı yüksek, vatanı ve milleti için bir dakika dahi düşünmeden, ölüme kucak açan bir milletin evlatları olduğunu hatırlattı.

Bu özelliklere sahip olan milletimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bizzat kutlu bir mücadele sergilediğini ve büyük dirilişi başlattığını belirten Kolo, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hayasızca kalkışmaya kendini siper eden Türk milleti ve kahraman güvenlik güçlerimiz, milli iradeye ve devletine nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nde vatanı uğruna kendini feda eden tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

Tüm gazilerimize şükran ve minnetlerimizi arz ediyorum. Şehitlerimiz rahat uyusun. Fatih Sultan Mehmed'in mirasına, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sahip çıkacağımızın sözünü veriyoruz."

Kaynak: AA

Manşet

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