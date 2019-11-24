"Finansal teknolojilerde en aktif pazar Türkiye"

24.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:54

Binance Üst Yöneticisi Changpeng Zhao, "Türkiye'nin hem blockchain teknolojisinde hem de kripto para sektöründe en aktif pazar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye, bu alanda lider rolü üstleniyor ve bu rol, Türkiye'ye finansal teknoloji gelişmelerine öncülük etme şansı veriyor" dedi.