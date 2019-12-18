Finansal piyasalarda 2019 böyle geçti (3)

18.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:04

BELGİN YAKIŞAN MUTLU/ZEYNEP KAHVECİ - Türkiye'de yatırımcıların, yılın üçüncü çeyreğinde risk algısındaki artışın etkisiyle güvenli limanlara yöneldiği görülürken, merkez bankalarının faiz indirimi, ABD-İran geriliminin tırmanması, Arjantin'deki ekonomik kriz ve Avrupa'daki siyasi belirsizlikler yakından takip edildi.

Üçüncü çeyreğin ilk gününden itibaren İran yönetiminin, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkarması ile artan jeopolitik riskler, pay piyasalarında sert düşüşler yaşanmasına neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'den İran'a tepkiler gelirken, ticaret müzakereleri tarafında da üçüncü çeyrek boyunca net bir aşama kaydedilemedi.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin AB'ye uygulanabilecek ek vergileri kapsayan 4 milyar dolar değerindeki ürünlerin listesini yayımlaması, ABD'nin Çin'in yanı sıra Avrupa'yla da ticaret konusunda gerilim yaşamasını beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump, bu gelişmeler sonucu Çin ve Avrupa'yı "kur manipülasyon oyunu" oynamakla suçladı. Nihayetinde Çin, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından "kur manipülatörü" ilan edildi.

ABD'nin, üçüncü çeyrekte, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden "endişe duyduğunu" belirtmesi ve Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle ortaya koyduğu tutuma karşın tutuklu bulunan Hakan Atilla'yı serbest bırakması ikili ilişkilerde yılbaşından bu yana gözlenen gerilimi azalttı.

Yaşanan gelişmelerin küresel ekonomik konjonktürün daha fazla teşvike ihtiyaç duyduğunu ortaya koyması, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi önde gelen merkez bankalarını para politikaları açısından geriye dönmek zorunda bıraktı. Bu kapsamda Fed, 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitti ve politika faizini 25 baz puan azaltarak yüzde 2-2,25 aralığına çekti. Fed'in söz konusu kararında, Trump'ın bankaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "faiz indirimi" çağrılarının etkili olduğu belirtildi.

Avrupa tarafında ise gerek İngiltere gerekse de İtalya'da siyasi belirsizlikler bölge ekonomisindeki toparlanma sürecini geciktirirken, bu gelişmeler karşısında ECB, mevduat faizini yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye düşürdü ve varlık alım programına aylık 20 milyar avro ile kasımda başlayacağını duyurdu.

Arjantin'de, 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçiminde piyasa ekonomisi yanlısı adayın kazanamayacağı endişeleri ülke pay piyasalarında sert düşüş yaşanmasına neden olurken, peso da dolar karşısında yüzde 22 geriledi. Siyasi gerilimin ekonomide yarattığı çöküntü sonrası Arjantin'de bankalar dahil bütün şirketlerin döviz almasına ve yurt dışına aktarmasına kısıtlama getirildi. Bugüne kadar 40 kez Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kapısını çalan ve mali kaynaklarını ölçüsüz harcaması ile tanınan Arjantin'de, hükümetin döviz kontrolü getirmesi derinleşen ekonomik krizi gün yüzüne çıkardı.

Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, temmuz-ağustos döneminde ikinci çeyrekteki kayıplarını telafi ederken, yılbaşında test ettiği 106.000 puana doğru hareket etti. Dolar/TL ise ağustos ayında 6,3370 ile yılın en yüksek seviyesini görmesine karşın üçüncü çeyrek sonunda düşüşe geçti ve 5,65'ten kapandı.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri üçüncü çeyrek boyunca kademeli düşüşünü sürdürürken, eylülde yüzde 1,4290 ile yılın en düşük seviyesini gördü. Türkiye'de uzun vadeli tahvil faizleri ise küresel çapta yatırımcıların tahvil piyasasına yönelmesi ile üçüncü çeyrekte gördüğü yüzde 19,21 seviyelerinden yüzde 13,47'ye kadar geriledi.

Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi ile altının onsu üçüncü çeyreği yüzde 10,3'lük artışla 1.555,17'den tamamlarken, yurt içinde gram altın da ağustosta 316,7 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından eylül sonunda 267,4 lira oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde küresel finansal piyasalar açısından öne çıkan olaylar şöyle:

1 Temmuz:

İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı görüşmeden müzakerelere devam etme ve ek tarife getirmeme kararı çıktı.

2 Temmuz:

AB, İngiltere, Almanya ve Fransa ortak bir açıklama yaparak İran'a nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme oranına geri dönme çağrısı yaptı.

3 Temmuz:

Enflasyon, haziranda aylık yüzde 0,03, yıllık yüzde 15,72'lik artış kaydetti.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, AB'ye uygulanabilecek ek vergileri kapsayan 4 milyar dolar değerindeki ürünlerin listesini yayımladı.

Trump, Çin ve Avrupa'yı "büyük kur manipülasyon oyunu" oynamakla suçladı.

5 Temmuz:

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu Denizbank'ın satışı için gerekli tüm izinlerin alındığını ve sürecin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

6 Temmuz:

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

10 Temmuz:

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden ve Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşmasından endişe duyduğunu duyurdu.

G20 Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump arasında yapılan ikili görüşmede, daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi 100 milyar dolara çıkarıldı.

11 Temmuz:

Cari işlemler hesabı mayısta 151 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 2 milyar 370 milyon dolar oldu.

12 Temmuz:

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü, not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin intikaline başlandığını duyurdu.

15 Temmuz:

Çin ekonomisi, 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 6,2 büyüdü.

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek, bazı adımlar atma kararı aldı.

16 Temmuz:

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 3,4 puan artarak yüzde 13'e yükseldi.

17 Temmuz:

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını belirterek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklamasını yaptı.

18 Temmuz:

Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait insansız hava aracını "savunma amaçlı" düşürdüklerini açıkladı. İran yetkilileri ise bu açıklamayı doğrulamadı.

19 Temmuz:

Merkez Bankası Kanunu değişikliğiyle, bankaların ve TCMB tarafından uygun görülecek diğer mali kurumların sadece yükümlülüklerinin değil, bilanço içi ve dışı uygun görülen kalemlerin de zorunlu karşılık uygulamasında esas alınabilmesi mümkün hale geldi.

22 Temmuz:

ABD'de tutuklu bulunan Hakan Atilla serbest bırakıldı.

23 Temmuz:

IMF, küresel büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye, 2020 için yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e indirdi.

Avro Bölgesi için 2019 büyüme tahminini yüzde 1,3'te bırakan IMF, 2020 için yüzde 1,5'ten yüzde 1,6'ya çıkardı.

IMF, Çin'e yönelik büyüme öngörüsünü 2019 için yüzde 6,3'ten yüzde 6,2'ye, 2020 için yüzde 6,1'den yüzde 6'ya indirdi.

İngiltere'de, Boris Johnson, istifa eden Therasa May'in yerine başbakan oldu.

25 Temmuz:

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi.

ECB, politika faizini sıfır, 2016'dan beri eksi olan mevduat faizini yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit tutarken, karar metni ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları, 12 Eylül'deki toplantıda faiz indirimi yapılacağı sinyali olarak algılandı.

26 Temmuz:

TCMB, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası ve TL Karşılığı Altın Swap Piyasası için TL faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi.

TCMB, YP mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırdı.

ABD ekonomisi, 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 büyüdü.

29 Temmuz:

Hong Kong'da, Çin'e suçluların iadesi yasa tasarısına karşı başlayan protestolar artarak devam etti.

30 Temmuz:

Japonya Merkez Bankası (BoJ), para politikasında değişikliğe gitmedi.

31 Temmuz:

TCMB Başkanı Murat Uysal, yılın 3. Enflasyon Raporu Toplantısı'nda, enflasyonun 2019 sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceğini, 2020 sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 sonunda yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Fed, 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitti ve politika faizini 25 baz puan azaltarak yüzde 2-2,25 aralığına çekti.

1 Ağustos:

TCMB, teminat döviz depo alım faiz oranını dolar için yüzde 2,25'ten yüzde 2'ye indirdi. Banka ayrıca, döviz depo satım oranlarını da dolar için 1 hafta vadede yüzde 4,25'ten yüzde 4'e, 1 ay vadede ise yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düşürdü.

TCMB, Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası için dolar faiz oranını yüzde 2,25'ten yüzde 2'ye çekti.

BoE, faizleri değiştirmeyerek yüzde 0,75'te bıraktı.

2 Ağustos:

S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+" olarak teyit etti, not görünümünü ise "durağan"da bıraktı.

Trump, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi koydu.

5 Ağustos:

Enflasyon, temmuzda aylık yüzde 1,36, yıllık yüzde 16,65'lik artış kaydetti.

TCMB, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda yapılan döviz karşılığı TL swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verdi.

TCMB nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlendi.

ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i resmen "kur manipülatörü" ilan etti.

6 Ağustos:

TCMB tarafından Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap işlem miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sine indirilirken, ihale yöntemiyle yapılacak işlemler için de yüzde 20'lik işlem limiti belirlendi.

Çin, ABD'den tarım ürünleri alımını durdurdu.

8 Ağustos:

ABD yönetimi, devlet kurumlarının Çinli şirketler Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua'dan ürün almasını geçici olarak yasakladı. Çin, bu kararı "adil olmayan ve ayrımcı" bir hareket olarak niteledi.

9 Ağustos:

Cari işlemler hesabı, haziranda 548 milyon dolar açık verdi. Türkiye, son 12 aylık cari dengede ise 538 milyon dolarla yaklaşık 17 yılın ardından ilk kez fazla verdi.

TCMB, zorunlu karşılıkların finansal istikrarı destekleyecek şekilde makroihtiyati bir araç olarak daha esnek ve etkin kullanılması amacıyla TL zorunlu karşılık oranları ve TL zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranında değişikliğe gitti. Buna göre, yıllık kredi büyümesi yüzde 10 ila yüzde 20 arasında (referans değerler) olan bankalar için TL zorunlu karşılık oranı, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanmaya başlandı. Ayrıca, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde 15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak tespit edildi.

İngiltere ekonomisi, 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 küçüldü.

12 Ağustos:

Arjantin'de, 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçiminde piyasa ekonomisi yanlısı adayın kazanamayacağı endişeleri ile Merval endeksi yaklaşık yüzde 33 değer kaybederken, peso da dolar karşısında yüzde 22 geriledi.

13 Ağustos:

ABD, Çin'e uygulanacak ve daha önce eylülde başlayacağı duyurulan bazı ek gümrük tarifelerinin 15 Aralık'a ertelendiğini açıkladı.

15 Ağustos:

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 12,8'e yükseldi.

Almanya ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmesi ve global çapta kötü gelen makroekonomik veriler resesyon endişelerini artırdı.

16 Ağustos:



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetim raporlarına tabi kredi sınırını 500 milyon liradan 100 milyon liraya düşürdü.

19 Ağustos:

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fed, oldukça kısa bir süre içinde, belki de parasal gevşemeyle birlikte faizleri en az 100 baz puan düşürmeli. Eğer bu yapılırsa ekonomimiz çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

20 Ağustos:

İtalya Başbakan Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sundu.

21 Ağustos:

Fed, temmuz ayı toplantı tutanaklarını açıkladı. Faiz patikasına ilişkin sinyallerin arandığı tutanaklarda, indirim kararının agresif bir gevşeme döngüsünün başlangıcı değil, "yeniden ayarlama" olduğu belirtildi.

23 Ağustos:

Çin, 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe, gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 artıracağını açıkladı.

26 Ağustos:

Trump, Twitter hesabı üzerinden "1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca, halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibarıyla yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak." paylaşımında bulundu.

OECD'ye göre, bu yılın birinci çeyreğine kıyasla ikinci çeyrekte büyüme oranı ABD'de yüzde 0,8'den yüzde 0,5'e, Almanya'da da yüzde 0,4'den eksi yüzde 0,1'e, İngiltere'de yüzde 0,5'ten eksi yüzde 0,2'ye düştü. Söz konusu dönemde AB ve Avro Bölgesi'nde büyüme, sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,4'ten yüzde 0,2'ye geriledi.

27 Ağustos:

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme talebini onayladı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini çözmek için yürüttüğü ikinci tur istişarelerin ardından mevcut Başbakan Giuseppe Conte ile görüşme kararı aldı.

29 Ağustos:

ABD ekonomisi, 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 2 büyüdü.

1 Eylül:

Arjantin'de, bankalar dahil bütün şirketlerin döviz almasına ve yurt dışına aktarmasına kısıtlama getirildi.

2 Eylül:



Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 daraldı.



3 Eylül:



Enflasyon, ağustosta aylık yüzde 0,86, yıllık yüzde 15,01'lik artış kaydetti.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda parlamento gündemini belirleme yetkisini milletvekillerine veren teklifin kabul edilmesi milletvekillerine, parlamentoya anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir yasa tasarısı sunma imkanı verdi. İngiltere Başbakanı Johnson, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarması halinde ülkeyi erken seçime götürmek için bir teklifi parlamentoya sunacağını açıkladı.

4 Eylül:

İngiltere'de Boris Johnson'ın erken seçim önerisi reddedildi.

Çin ve ABD'nin, ticaret müzakerelerine ekim ayı başında tekrar başlayacağı bildirildi.

5 Eylül:

AB ekonomisi, 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdü.

6 Eylül:



Avro Bölgesi, ikinci çeyrekte yüzde 1,2 büyüme kaydetti.

10 Eylül:

Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı.

12 Eylül:



TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirdi.



BDDK, borçların yapılandırılması yönetmeliğinde değişikliğe giderek, finansal yeniden yapılandırmanın borçlunun makul bir süre içinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanabilmesi amacıyla yapılacağını belirtti.

ECB, mevduat faizini yüzde eksi 0,50'ye düşürdü ve varlık alım programına aylık 20 milyar avro ile kasımda başlayacağını duyurdu.

13 Eylül:

Cari işlemler hesabı, temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari fazla ise 4 milyar 445 milyon dolarla Ocak 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



TCMB, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası ve Türk Lirası Karşılığı Altın Swap Piyasası Türk lirası faiz oranını yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirdi.

15 Eylül:

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Petrol fiyatlarında sert yükselişler görüldü.

16 Eylül:

ABD'de repo piyasasındaki likidite sıkışıklığının gecelik faizlerde hızlı yükselişe neden olması, Fed'i harekete geçirdi. Fed, 53,2 milyar dolarlık repo ihalesi ile piyasadaki likidite sıkışıklığını giderirken, ihalelere devam edeceğini duyurdu.

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak yüzde 13'e yükseldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü'nde, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni gerçekleştirdi.

18 Eylül:



Fed, politika faizini 25 baz puan azaltarak yüzde 1,75-2 aralığına çekti.



19 Eylül:



BoJ, para politikasında değişikliğe gitmedi.

TCMB nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirilerek sıfıra çekildi.



TCMB, teminat döviz depo alım faiz oranını dolar için yüzde 2'den yüzde 1,75'e indirdi. Banka ayrıca, döviz depo satım oranlarını ise dolar için 1 hafta vadede yüzde 4'ten yüzde 3,75'e, 1 ay vadede ise yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye çekti.



TCMB, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası için dolar faiz oranını yüzde 2'den yüzde 1,75'e indirdi.



OECD, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini 2019 için yüzde eksi 2,6'dan yüzde eksi 0,3'e revize ederken, 2020 için yüzde 1,6 olarak korudu.



Küresel büyüme tahminini 2020 için yüzde 3,4'ten yüzde 3'e çeken OECD, Avro Bölgesi'ne ilişkin öngörülerini 2019 ve 2020 için sırasıyla 1,1 ve yüzde 1 olarak revize etti.



20 Eylül:



TCMB, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimleri için 100 baz puan artırdı.



Çin Merkez Bankası, bankalar için uygulanan bir yıllık referans faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,20'ye çekti.

23 Eylül:



IMF Türkiye heyeti tarafından hazırlanan raporda, Türk ekonomisinde 2019'da bir ekonomik daralma beklenmediği, yaklaşık yüzde 0,25 büyüme öngörüldüğü bildirildi.

ABD'de, Çinli heyetin ticaret müzakereleri için 7 Ekim'de ABD'ye geleceği ve Çin'in de ABD'den soya fasulyesi ithalatı için firmalara muafiyet vereceği belirtildi.

24 Eylül:

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıkladı.

İngiltere'de, Anayasa Mahkemesi, Başbakan Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

25 Eylül:

Trump, Çin ile ticaret müzakerelerinin, tahminlerden daha önce anlaşmayla sonuçlanabileceğini söyledi.

26 Eylül:

ABD ekonomisi, 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 2 büyüdü.

30 Eylül:

Yeni Ekonomi Programı'nda (2020-2022) enflasyon hedefleri 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6 ve 2022 için yüzde 4,9 olarak belirlendi. Büyüme hedeflerinin 2019 için yüzde 0,5, 2020, 2021 ve 2022 için yüzde 5 olması planlanırken, işsizlik oranı hedefleri 2019 için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6 ve 2022 için yüzde 9,8 şeklinde belirlendi.

İngiltere ekonomisi, 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 1,3 büyüdü.

Kaynak: AA