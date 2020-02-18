Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif Genel Kurulda

18.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:58

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, finansal piyasalara ilişkin kanun teklifinin finans sektörünün gelişmesine ve uluslararası alanda daha fazla rekabet edebilmesine imkan sağlayacaklarını belirtti.

TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin geneli ve birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, kanun teklifinde 95 milletvekilinin imzasının bulunmasına rağmen AK Parti sıralarının boş olduğunu söyledi.

Teklifle olumlu düzenlemelerin yapılmasına rağmen bu yasa yapma tekniğini kabul etmediklerini belirten Dervişoğlu, "torba kanun" sistematiğinin Meclisin ruhuna aykırı olduğunu dile getirdi.

Teklife ilişkin Bankalar Birliğinin görüşünün alınmadığını, "Kervan yolda düzülür." mantığıyla yola çıkıldığını ileri süren Dervişoğlu, "Sizleri uyarıyorum; bu şekilde gecekondu yapar gibi kanun yapmaya devam edemezsiniz. Yasaları, bir temele oturtmazsanız yarın bu ucube sistemin enkazı altında kalırsınız. Hiç kimse de sizi kurtaramaz." dedi.

"Ekonomiye duyulan güven arttı"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türk ekonomisinin zorlu geçen, çalkantılı bir dönemi geride bıraktığını, önemli risk ve tehditleri atlatarak iyimser bir iklime girdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar alma mekanizmasıyla ekonomik dengelenme ve değişim sürecinin daha koordineli şekilde yönetildiğini dile getiren Kalaycı, "2018'den itibaren dış saldırılar ve yaptırım tehditleriyle çökertilmek istenen ekonomimiz, alınan isabetli ve etkili tedbirler sayesinde bu saldırılara karşı dayanıklılığını ispat etmiş, siyaseten yoğun bir gündemin, iki seçimin ve Barış Pınarı Harekatı'nın yaşandığı 2019'da dengelenmesini sürdürebilmiştir." diye konuştu.

Bugün itibarıyla hem ekonomiye duyulan güvenin arttığını hem de ekonomide çarkların daha hızlı dönmeye başladığını vurgulayan Kalaycı, ekonominin, bu yıl hedeflenen hatta hedefin üstünde büyüme oranına ulaşacağını kaydetti.

Kalaycı, "Milletimiz şahittir ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle daha etkin, hızlı ve isabetli kararlar alma imkanına kavuşan Türkiye, devasa sorunlarla baş etme ve küresel meydan okumalara karşı koyma kabiliyetini güçlendirmiştir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, teklifle, yasama etiğinin bir kez daha çiğnendiğini öne sürdü.

Bankacılık sektörü gibi önemli bir alanı düzenleyen kanun teklifinin, apar topar ve yangından mal kaçırırcasına Plan ve Bütçe Komisyonundan geçirildiğini savunan Oluç, Genel Kuruldan aynı şekilde geçmesi için çaba harcandığını dile getirdi.

"Ekonomik sorunların kaynağı yeni sistem"

CHP adına söz alan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, "ekonomik sorunların kaynağı" olduğunu iddia etti.

Şener, "Tekliften hareketle hükümetin, ekonomik politikalardaki zaaflarını, çelişkilerini ve yanlışlarını açık şekilde görmemiz mümkündür. İktidarın mevcut kriz karşısındaki şaşkınlığını, ne yapacağını bilemeyişini gösteren bir paketle karşı karşıyayız." dedi.

İktidarın, ekonomiyi yaklaşık iki yıldır dışarıdan tefeci faiziyle borçlandırarak yüzdürmeye çalıştığını ileri süren Şener, "Bu iktidar, finans sektörünü kriz ikinci yılını tamamlarken hatırlamış, Bankacılık Kanunu'nda sermaye piyasalarıyla ilgili kanunlarda değişiklik yapmaya niyetlenmiştir. Şimdiye kadar neredeydiniz, neyi bekliyordunuz? Geçen iki yılın hesabı nasıl verilecek? Ülkede böylesine ne yaptığını bilmeyen bir iktidar, hükümet yüzünden ekonomi büyük bir felaketin içindedir." değerlendirmelerinde bulundu.

Şahsı adına söz alan CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da teklifle Varlık Fonu'na sınırsız iç ve dış borçlanma yetkisi getirileceğini ifade ederek, "Tutarı öngörülemez bir kaynağı, ülkeyi borçlandırarak sağlamaya çalışıyorsunuz. Bir de bu yetmiyormuş gibi Varlık Fonu'nun alt fonlarına da sınırlı borçlanma yetkisini getiriyorsunuz." dedi.

"Sermaye piyasalarındaki ürünlerin çeşitliliği artırılacak"

Teklifin imza sahibi milletvekillerinden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, şahsı adına yaptığı konuşmada, düzenlemeyle bankacılık sektörünün daha sağlam temellere dayandırılacağını, ileride karşılaşılması muhtemel risklere karşı uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak düzenlemeler gerçekleştirileceğini belirtti.

Savaş, sermaye piyasalarındaki ürünlerin çeşitliliğinin artırılarak derinlik kazandırılacağını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunacağını kaydetti.

Bankacılık Kanunu'nun, 2005'te yürürlüğe girdiğini ve bankacılık sisteminin gelişmesine önemli katkı sağladığını hatırlatan Savaş, şöyle konuştu:

"Türk bankacılık sistemi, Bankacılık Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan düzenlemeler ve güçlü sermaye yapısıyla 2009'da yaşanan küresel krizden, doğrudan ekonomimizi ve istikrarımızı hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminden ve 2018 Ağustos ayında kur üzerinden ülkemiz ekonomisine yöneltilen dış kaynaklı saldırıdan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı politikaları, Hazine ve Maliye Bakanımız başta olmak üzere ilgili kurumların zamanında müdahaleleri sonucunda başarıyla çıkmıştır. Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması açısından bankacılık sisteminin etkin kurallarla düzenlenmesi ve uluslararası düzenlemelerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak bu kuralların güncellenmesi gerekmektedir."

Düzenlemenin, sistemin daha sağlıklı işlemesi ve direncinin artırılmasını amaçladığını vurgulayan Savaş, "Bu nedenle kanun teklifinde bankaların grup bazında kredi risklerinin takibinde önem taşıyan 'risk grubu' tanımı genişletilmekte ve risk gruplarının Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan standartlarla uyumlu hale getirilmesi için denetim otoritesine yetki verilmektedir." dedi.

Savaş, Türk bankacılık sistemi içinde risklerin büyük bölümünün, mevduat bankaları tarafından üstlenildiğine işaret ederek, "Bu riskin kalkınma ve yatırım bankacılığı ile katılım bankacılığı tarafından da paylaşılması önem arz ediyor. Teklif, finans sektörünün gelişmesine ve uluslararası alanda daha fazla rekabet edebilmesine imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin de tamamlanmasından sonra birleşime ara verdi. Gök, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA