Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...
Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
12.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:22
Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Kaynak: AA