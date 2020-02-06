Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren teklif, TBMM'de (5)

06.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:26

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifin genel gerekçesinde, finansal piyasaların küreselleşmesi ve tüketici tercihlerinin değişmesinin, finans sektöründe faaliyetlerin kapsam ve çeşitliliğinin gün geçtikçe artması olgusunu beraberinde getirdiği belirtildi.

Finansal piyasaların etkin ve verimli şekilde çalışmasının temini için bu piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin kuralların da zaman içinde gözden geçirilmesinin bir zorunluluk olarak ortaya çıktığı ifade edilen gerekçede, uluslararası piyasalarla bütünleşik şekilde faaliyet gösteren Türkiye'nin finansal sektörünün, denetim ve düzenlenme çerçevesinin uluslararası ilkeler ve standartlarla tam uyum sağlamasının, bu sektörün ekonomik büyüme sürecine katkı sağlama gücünü artıracağı aktarıldı.

Bankacılık sektörünün tabi olması gereken kuralların, uluslararası standart ve ilkeler şeklinde belirlendiği ve üye ülkelerin de bunlara uyum konusunda taahhütte bulundukları ifade edilen gerekçede, şu görüşlere yer verildi:

"Uluslararası standartlar ve ilkelerin sürekli izlenmesi ile bankacılık düzenlemelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması bankacılık sistemine olan güven bakımından büyük önem taşımaktadır.

Bankacılık sisteminin düzenleyici yapısının yeterliliği bağlamında uluslararası kuruluşlarca yapılan değerlendirmelerde söz konusu standartlar ve ilkelerin ülke mevzuatında yer alıp almadığı önemli bir kriter olarak ortaya çıktığından bu standart ve ilkelere uyumun sağlanması amacıyla Bankacılık Kanunu'nda değişiklik öngörülmektedir.

Kanun teklifi ile ayrıca, katılım bankacılığının ürün ve hizmetlerinin uluslararası örneklerle uyumlu şekilde gelişme göstermesini teminen, katılım bankalarının çalışma prensiplerine uygun ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasına yönelik kanunda değişiklik yapılmaktadır. Mevduat veya katılım fonu kabul etme yetkileri bulunmayan, kredi kullandırma esas olmak üzere faaliyet gösteren ya da özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kalkınma ve yatırım bankalarının faaliyet ölçekleri ile finansal yükümlülüklerinin ve risk kompozisyonunun mevduat veya katılım fonu kabul eden bankalarla farklılık göstermesi dikkate alınarak, kalkınma ve yatırım bankacılığının da geliştirilmesini teminen gerekli değişikliklerin yapılması amaçlanmaktadır."

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması açısından bankacılık sisteminin etkili ve ihtiyatlı kurallar ile düzenlenmesinin önemine değinilen gerekçede, bu kurallara uyumun tesisi bakımından, etkin denetimlerin yanı sıra mevzuata aykırılıkların caydırıcı cezalara tabi tutulmasının önem arz ettiği belirtildi.

Bu çerçevede Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda yer alan idari para cezası tutarlarının güncellenerek caydırıcılığın artırılmasının amaçlandığı vurgulanan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle faktoring şirketlerinin kuruluşunda nakden ödenecek sermaye tutarının sermaye yapılarının güçlendirilmesini ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmalarını teminen artırılması ve Kanunda yer alan idari para cezası tutarlarının güncellenmesi öngörülmektedir.

Sermaye piyasalarına ilişkin olarak düzenleme yapılırken, piyasa aktörlerinin tamamının gözetilmesi ve düzenlemelerde ekonomik verimliliğin sağlanmasını temin edecek bir dengenin kurulması da zorunluluk arz etmektedir. Uygulamalardan edinilen tecrübe ve bilgi birikimi dikkate alınarak yatırımcı odaklı bakış açısının, reel sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değiştirilerek sermaye piyasalarının derinliği ve rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

Dünya uygulamaları örnek alınmak suretiyle ülkemizde de benzeri şekilde kitle fonlama platformlarına ilişkin düzenlemelere esneklik getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yetki verilmektedir. Yatırım kuruluşlarının proje finansmanı konusunda faaliyette bulunması ve bu amaçla kredi verebilmelerine ya da proje finansman fonları kurabilmelerine imkan sağlamak amacıyla yan hizmetler yeniden düzenlenmektedir. Uzun vadeli ve yoğun sermaye isteyen yatırımların finansmanının sağlanması amacıyla proje finansman fonu ve projeye dayalı menkul kıymetlere ilişkin düzenleme getirilmektedir. Proje finansmanında finansman, ihraççıya değil, projeye verilmek suretiyle yüklenicilerin riskinden bağımsız bir sonuç ortaya çıkması hedeflenmektedir."

(Bitti)

Kaynak: AA