Finansal Kurumlar Birliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira ile katıldığını duyurdu.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira ile katıldığını duyurdu.

Birliğin, Twitter adresindeki paylaşımında, "İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na FKB olarak 500 bin TL ile katılıyoruz. Şimdi her zamankinden daha çok 'birlik' olma zamanı..." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA