Finansal Kurumlar Birliği, 2020 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2020 yılına ilişkin ilk çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

FKB'nin temsil ettiği üç sektörün 2020 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine göre;

Aktif toplamı 125 milyar TL,

Öz kaynak büyüklüğü 24 milyar TL,

Müşteri sayısı 3 milyon 272 bin olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği'nin temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, "Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi tüm sektörleri etkilediği gibi bankacılık dışı finans sektörünü de etkilemiştir. Bir yandan pandeminin etkilerini azaltmak üzere çalışmalarımız devam ederken, kur ataklarına maruz kalan ekonomimiz güçlü bir duruş sergileyerek "birlikte" hareket etmeyi başarmıştır. Yeni ve verimli iş modelleri oluşturulmasına olanak sağlaması nedeniyle uzun süredir gündemimizin başında, taleplerimizin de en ön sıralarında yer bulan, dijital dönüşüm konusu, korona virüs salgını ile ortaya çıkan yeni koşullara uyum sağlanabilmesi için artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle bireylerle ya da tacirlerle yapılacak teminat sözleşmeleri dahil tüm sözleşmelerin, temliklerin, müşterinin tanınması prosedürü, tapu işlerinin yapılabilmesi, sipariş, teslim ve ödemeye ilişkin tüm belgelerin elektronik ortamda yapılması gibi tüm katmanları ile elektronik ortamda yapılabilmesini sağlayacak, tüm bunların ispat hukuku açısından geçerliliği konusunda şüpheye yer vermeyecek şekilde, hukuk güvenliği tam olarak sağlanmış olarak yapılmasını temin edecek yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır."

Yaşanan olağanüstü günlerde Finansal Kurumlar Birliği olarak KOBİ'lere destek olmak için üzerilerine düşen görevleri yerine getirdiklerini aktaran Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke,müşterilerimizin her türlü ihtiyacına cevap vermek için azami gayreti gösteriyoruz diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız önderliğinde ekonomi yönetimimiz bir dizi önlem alarak ekonomik istikrarın sağlanmasına büyük bir katkı sundular. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile birlikte içinde bulunduğumuz sürece yönelik açıklanan adımların piyasayı rahatlatması bekleniyor. Alınan her önlem ve açıklanan her paket KOBİ'lerimize can suyu niteliğindedir. Nakit akışı bozulan firmalarla ilgili bankaların üç ay ertelemeli kredi finansmanı ve özel paketler sağlayacak olması, SGK primlerinin ertelenmesi, kamu ve özel kurumların açıkladığı finansman destek paketleri üretim, istihdam ve ticaretin yara almadan devam etmesine olanak sağlayacaktır."

YENİ YASAL DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ DUYUYORUZ…

"Yeni Ekonomi Programı ile gelen istikrarın sektörlerimizde iyileştirmeler getirdiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Ancak, Kovid-19 pandemisi ile ilgili bir takım yasal düzenlemelerde sektörlerimizin ayrıştırılmış olduğunu gördük. Hükümetimizin aldığı tedbirlerle, sektörlerde 2018 yılına benzer bir tahsilat sorunu yaşanmamakta ve alınan ilave tedbirlerle piyasalarda pozitif bir sürece girileceği görülmektedir. Buna rağmen; BDDK'nın "Aktif Rasyosu" düzenlemesinde hesaplamaya bankalar tarafından finansal kiralama şirketleri dışındaki bankacılık dışı finans şirketlerine kullandırılan krediler ile bu şirketlerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin dahil edilmemesi ve benzer şekilde TCMB "Zorunlu Karşılıklar" düzenlemesinde finansal kuruluşlara kullandırılan kredilerin kredi büyümesi hesaplamasına dahil edilmemesinin, sektörlerimizin kaynak maliyetine olumsuz yansımaları olmuştur.Bankaların bu kararlar nedeniyle sektörümüzü oluşturan şirketlere kullandırdığı kredilerde belirgin bir azalma, var olan limitlerin kullandırılmaması ya da yüksek oranların teklif edilmesi sonucu doğmaktadır. Bu süreçte Kovid-19 nedeniyle reel sektörden gelen erteleme ve yapılandırma taleplerini karşılayan sektör firmalarının, kaynak tarafında ortaya çıkan bu gelişme nedeniyle müşterilerinin yapılandırma taleplerini karşılamakta zorlanmaya başlaması kaçınılmaz olacaktır. FKB olarak, son beş yılda çoğunluğunu KOBİ'lerin oluşturduğu Türkiye ekonomisinin can damarı olan sektörlere katma değer sunuyoruz. Bu bakımdan, hükümetimizin aldığı tedbirler kapsamında bankacılık dışı finans kesiminin de düzenlemelerde yer almasının, piyasada tedarik zincirinin kesintisiz devamı ve istihdamın artırılması için önemini vurgulamak istiyorum. Sektörümüzün finansal piyasaların vazgeçilmez ve olmazsa olmazı olarak görüyor , Sektörümüzle ilgilipozitif düzenlemeler bekliyoruz."

FKB OLARAK, KOBİ'LERİ FİNANSE ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ…

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Eke: "Finansal Kurumlar Birliği olarak en büyük önceliğimiz Ticaret Zinciri Finansmanı'nı KOBİ'lerimizin aktif şekilde kullanması. Her platformda bunu anlatarak sistemin yayılımını sağlamaya büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin geleceği adına atılmış en önemli dijital sistemlerden biri olarak bu platformu görüyoruz.

Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda ise, 2020 yılının ilk çeyreğinde Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 50 milyar TL seviyelerine ulaştığını görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 61 milyar TL'yi geçmiş durumda. Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem hacminin 33 milyar TL seviyelerinde, alacakları ise 34 milyar TL olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 37 milyar TL olup; öz kaynakları ise 8,3 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman Şirketleri'mizin işlem hacmi 5 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 27 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 3 milyon 147 bin, sektörün alacak büyüklüğü ise 22 milyar TL olarak gerçekleşmiştir."

Kaynak: Bültenler