Finansal kesim dışının döviz açığı 157 milyar dolar

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Ekim ayında, Eylül'e göre 4 milyar 990 milyon dolar düşüşle 157 milyar 235 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Ekim'de aylık bazda, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 8 milyar 27 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 3 milyar 37 milyon dolar arttı.

TCMB verilerine göre, aynı dönemde yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacaklarıve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar 959 milyon dolar, 3 milyar 694 milyon dolar ve 224 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 8 milyar 27 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; aynı dönemde yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 848 milyon dolar, 840 milyon dolar ve 349 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 37 milyon dolar yükseldi.Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim 2020 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2020 dönemine göre 302 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 1 milyar 546 milyon dolar arttı.Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 570 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 1 milyar 759 milyon dolar arttı.Ekim döneminde kısa vadeli varlıklar 118 milyar 156 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 990 milyon dolar olarak gerçekleşti.Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 25 milyar 166 milyon dolar gerçekleşerek Eylül dönemine göre 8 milyar 71 milyon doları arttı. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı