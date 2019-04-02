Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Pozisyon Açığı Ocak'ta Azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Ocak ayında bir önceki aya göre 3 milyar 914 milyon dolar azalarak 194 milyar 519 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; Ocak 2019 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2018 değerlerine göre varlıklar 381 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 4 milyar 295 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyon açığı ise 194 milyar 519 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Aralık 2018 dönemine göre 3 milyar 914 milyon dolar azaldı.

Ocak 2019 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2018 değerlerine göre varlıklar 381 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 4 milyar 295 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyon açığı ise 194 milyar 519 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Aralık 2018 dönemine göre 3 milyar 914 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu varlık ve yükümlülükler (milyon dolar)Ocak 2019 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 298 milyon dolar ve 137 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 837 milyon dolar azaldı, sonuç olarak varlıklar 381 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 4 milyar 333 milyon dolar ve 194 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 232 milyon arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 4 milyar 295 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2019 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2018 dönemine göre 620 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 3 milyar 713 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 532 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 572 milyon dolar arttı.

Yükümlülükler vade dağılımı (Milyon dolar) Ocak 2019 döneminde kısa vadeli varlıklar 94 milyar 223 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 89 milyar 188 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 5 milyar 35 milyon dolar gerçekleşerek, Aralık 2018 dönemine göre 634 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA