Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Açığı Azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların nisan döneminde net döviz açığı 1 milyar 29 milyon dolar azalarak 197 milyar 690 milyon dolara indi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2017 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.



Bu yılın nisan döneminde varlıklar mart ayına kıyasla 3 milyar 741 milyon dolar, yükümlülükler 2 milyar 712 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 197 milyar 690 milyon dolar olarak gerçekleşti ve mart sonuna göre 1 milyar 29 milyon dolar daha az açık verdi.



Bu dönemde kısa vadeli varlıklar 88 milyar 969 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 79 milyar 614 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 9 milyar 355 milyon dolar gerçekleşerek Mart 2017 dönemine göre 2 milyar 479 milyon

dolar daha çok fazla verdi.



Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 26 düzeyinde gerçekleşti.