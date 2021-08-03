Net döviz pozisyonu açığı arttı
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Net döviz pozisyonu açığı arttı

Net döviz pozisyonu açığı arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında 165 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında 165 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Mayıs ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verisini açıkladı. Buna göre, Mayıs 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Nisan 2021 verilerine göre varlıklar 1 milyar 944 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 3 milyar 679 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 165 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Nisan 2021 dönemine göre 5 milyar 623 milyon dolar arttı.

Mayıs 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 699 milyon dolar ve 245 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 270 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 944 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 759 milyon dolar ve 141 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 4 milyar 579 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 679 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2021 dönemine göre 252 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 11 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 420 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 4 milyar 858 milyon dolar arttı.

Mayıs 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 120 milyar 401 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 101 milyar 262 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 19 milyar 139 milyon dolar olarak gerçekleşerek Nisan 2021 dönemine göre 2 milyar 46 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde oldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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