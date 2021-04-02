Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı ocakta azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı ocak döneminde bir önceki aya göre, 1 milyar 583 milyon dolar azalarak 156 milyar 138 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı ocak döneminde bir önceki aya göre, 1 milyar 583 milyon dolar azalarak 156 milyar 138 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Ocak dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre, Ocak 2021 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Aralık 2020 verilerine göre varlıklar 1 milyar 383 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 2 milyar 966 milyon dolar azaldı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 156 milyar 138 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Aralık 2020 dönemine göre 1 milyar 583 milyon dolar azaldı.

Ocak 2021 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 344 milyon dolar ve 254 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 289 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 383 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 364 milyon dolar, 516 milyon dolar ve 2 milyar 86 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 966 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ocak 2021 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2020 dönemine göre 403 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 767 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 109 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 493 milyon dolar azaldı.

Ocak 2021 döneminde kısa vadeli varlıklar 119 milyar 774 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 487 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 25 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşerek Aralık 2020 dönemine göre 34 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı