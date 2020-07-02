Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 170 milyar 33 milyon dolar seviyesine indi.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 170 milyar 33 milyon dolar seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, nisanda bir önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 4 milyar 226 milyon dolar, yükümlülükleri ise 6 milyar 663 milyon dolar azaldı.

Böylece net döviz pozisyon açığı, 170 milyar 33 milyon dolara gerileyerek bir önceki aya göre 2 milyar 437 milyon dolar azalış kaydetti.

Varlık dağılımı incelendiğinde, nisanda bir önceki aya göre ihracat alacakları 4 milyar 360 milyon dolar azalırken, yurt içi bankalardaki mevduat 55 milyon dolar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 8 milyon dolar arttı. Sonuç olarak varlıklar, 4 milyar 226 milyon dolar azalış gösterdi.

Yükümlülük dağılımında ise nisanda bir önceki aya göre ithalat borçları, yurt içinden sağlanan nakdi

krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 769 milyon dolar, 1 milyar 779 milyon dolar ve 1 milyar 115 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak yükümlülüklerde 6 milyar 663 milyon dolar azalış gerçekleşti.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan kısa vadeli

krediler 1 milyar 112 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 667 milyon

dolar geriledi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 4 milyar 348 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 537 milyon dolar azaldı.

Aynı dönemde, kısa vadeli varlıklar 103 milyar 60 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 94 milyar 31 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası, nisanda 9 milyar 29 milyon dolar gerçekleşerek mart dönemine göre 1 milyar 226 milyon dolar artış kaydetti. Bu gelişmelerle kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 32 oldu.

Kaynak: AA