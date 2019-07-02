Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 188 milyar 63 milyon dolar seviyesine geriledi.
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, nisanda 188 milyar 63 milyon dolar seviyesine geriledi.
Kaynak: Dunya.com
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