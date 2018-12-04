Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Açığı Azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, Eylül'de 210 milyar 100 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Eylül ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; Eylül 2018 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; Ağustos 2018 değerlerine göre varlıklar 1 milyar 551 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 6 milyar 829 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyon açığı ise 210 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Ağustos 2018 dönemine göre 5 milyar 278 milyon dolar azaldı.

Eylül 2018 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurtiçi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 486 milyon dolar ve 272 milyon dolar azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları 180 milyon dolar artmış, sonuç olarak varlıklar 1 milyar 551 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 6 milyar 394 milyon dolar, 573 milyon dolar azaldı, yurtdışından sağlanan nakdi krediler 138 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 6 milyar 829 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül 2018 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos 2018 dönemine göre 837 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 5 milyar 557 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 468 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 32 milyon dolar arttı.

Eylül 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 91 milyar 14 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 88 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 2 milyar 911 milyon dolar gerçekleşerek, Ağustos 2018 dönemine göre 426 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde oldu. - İSTANBUL