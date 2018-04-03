Finansal Kesim Dışı Firmaların Net Döviz Açığı Arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların ocak döneminde net döviz açığı 8 milyar 886 milyon dolar artarak 221 milyar 536 milyon dolar oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2018 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı.



Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde, Aralık 2017 değerlerine göre varlıklar 1 milyar 414 milyon dolar azalırken,

yükümlülükler ise 7 milyar 472 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyon açığı 221 milyar 536 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Aralık 2017 dönemine göre 8 milyar 886 milyon dolar arttı.

Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve

ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 170 milyon dolar ve 469 milyon dolar azalırken, yurt dışına

doğrudan sermaye yatırımları ise 222 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi

krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 3 milyar 62 milyon dolar, 2 milyar 620

milyon dolar ve 1 milyar 790 milyon dolar yükseldi.

Bu dönemde yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Aralık 2017 dönemine göre 744 milyon dolar, uzun vadeli krediler de 2 milyar 331 milyon dolar artış gösterdi. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2 milyar 393 milyon dolar, uzun vadeli krediler 2 milyar 17 milyon dolar arttı.

Ocak 2018 döneminde kısa vadeli varlıklar 93 milyar 66 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler

89 milyar 826 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 3 milyar 240 milyon dolar gerçekleşerek Aralık 2017 dönemine göre 4 milyar 773 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli

yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde gerçekleşti.