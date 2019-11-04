Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı 183.2 milyar dolar

04.11.2019 15:37

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Ağustos'ta 183.2 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre Temmuz değerlerine göre varlıklar 2 milyar dolar, yükümlülükler 1.42 milyar dolar azaldı. TCMB verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı yılbaşından bu yana 21.7 milyar dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Ağustos döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz dönemine göre 250 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 627 milyon dolar azaldı.Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.03 milyar dolar azalırken, uzun vadeli krediler 22 milyon dolar azaldı.Ağustos dönemi varlık dağılımı bir önceki aya göre, yurtiçi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 798 milyon dolar, 1.3 milyar dolar azalırken, yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları 81 milyon dolar arttı ve toplam varlıklar 2.0 milyar dolar azaldı.Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler, yurtdışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 377 milyon dolar, 351 milyon dolar ve 696 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1 milyar 424 milyon dolar azaldı.

Kaynak: DHA