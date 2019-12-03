Finansal kesim dışı firmaların döviz açığı 177.963 milyar dolara geriledi

03.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:38

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Eylül'de 177 milyar 963 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerinde Ağustos değerlerine göre varlıklar 1 milyar 654 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3 milyar 42 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Eylül döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos dönemine göre 295 milyon dolar ve uzun vadeli olanlar 3 milyar 605 milyon dolar azaldı.Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 676 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 300 milyon dolar azaldı.Eylül dönemi varlık dağılımı bir önceki aya göre, yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 498 milyon dolar ve 159 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 16 milyon dolar azaldı ve toplam varlıklar 1 milyar 654 milyon dolar azaldı.Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ile yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 4 milyar 59 milyon dolar ve 78 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 453 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 684 milyon dolar azaldı.Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Eylül döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Ağustos dönemine göre 295 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 3 milyar 605 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 676 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 300 milyon dolar azaldı.

Eylül döneminde kısa vadeli varlıklar 102 milyar 636 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 92 milyar 72 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası Ağustos dönemine göre 1 milyar 97 milyon dolar arttı ve 10 milyar 564 milyon dolara yükseldi. Toplam yükümlülükler içindeki kısa vadeli yükümlülüklerin payı yüzde 31 oldu. (Grafik)

Kaynak: DHA