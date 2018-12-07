Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulmasını Öngören Teklif Komisyonda Kabul Edildi

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastrolar, yollar Hazine adına tescil olunacak. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan memurlar, görevleri süresince Polis Bakım ve Yardım Sandığı daimi ortağı olacak. Pilot ve kabin memurlarının ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin gelir vergisinin yüzde 70'i muaf tutulacak. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elde çıkarılmasından doğan kazançları 31.12.2023 yılına kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak. Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan doktor ile sağlık astsubaylar, Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı onayı ile görevlendirilebilecek. Devlete ait üniversitelerin diş hekimleri fakültelerinin, bağlı sağlık uygulamaları ve araştırma merkezleri birimlerinin döner sermaye işletmelerinin 31/10/2018 tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarında yer alan ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenecek. 'İstanbul Bilim Üniversitesi'nin adı 'Demiroğlu Bilim Üniversitesi', 'Türk Kardiyoloji Vakfı'nın adı 'Prof. De. Cem'i Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı', 'Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adı ise 'Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi' şeklinde değiştirilecek.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak

İşsizlik Sigorta Kanunu'nda yapılan değişiklikle işsizlik ödeneğinden yararlanmada kolaylık getiriliyor. Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi yapılan ve devam eden sözleşmeler, imalat girdi fiyatlarının beklenmeyen artışlar meydana gelmesi halinde yüklenicinin 60 gün içinde yazılı başvuru ve idarenin onayına bağlı olarak fethedilip tasfiye edilebilecek ve devredilebilecek.

İthal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksi'ne göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak özel tüketim vergisi alınmayacak. Yüksek hızlı ve hızlı tren taşımacılığı için yapılan alt yapı yatırımları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak. 7143 sayılı Vergi ve Diğer bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak kanun hükmüne göre ödeme yapmayarak kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara borçlarını ödemede son bir imkan verilmesi amaçlanıyor. Yeniden yapılandırma kapsamında borçlarını yapılandıran fakat borçlarını ödeyemeyenler için Ocak 2019 sonuna kadar süre veriliyor. - ANKARA