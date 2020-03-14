Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi koronavirüs gündemiyle toplandı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerekli tüm ekonomik desteği ilgili kurumlara sağlayacaklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerekli tüm ekonomik desteği ilgili kurumlara sağlayacaklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Kovid-19 gündemiyle toplandığını duyurdu.

Toplantıda, süreçten etkilenebilecek sektörleri desteklemek ve piyasaları güçlendirmek amacıyla uygulayacakları yol haritasını tüm yönleriyle ele aldıklarını belirten Albayrak, "Virüsle mücadele kapsamında gerekli tüm ekonomik desteği ilgili kurumlarımıza sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA