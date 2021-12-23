Finansal İstikrar Komitesinde, TL'nin değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi için kurumlar arasında... - Haberler Ekonomi
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Finansal İstikrar Komitesinde, TL'nin değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi için kurumlar arasında...

Finansal İstikrar Komitesinde, TL'nin değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi için kurumlar arasında...
AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesinde, TL'nin değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi için kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgulandı.

Finansal İstikrar Komitesinde, TL'nin değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi için kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgulandı.

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AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri

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