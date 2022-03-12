Finansal İstikrar Komitesi, üçüncü kez Bakan Nebati başkanlığında toplandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finansal İstikrar Komitesi, üçüncü kez Bakan Nebati başkanlığında toplandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Finansal İstikrar Komitesi, üçüncü kez Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısı, son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin Türkiye'nin finansal sistemine muhtemel yansımalarının kapsamlı şekilde ele alındığı gündemiyle Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında toplandı.

Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. toplantısı, son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin Türkiye'nin finansal sistemine muhtemel yansımalarının kapsamlı şekilde ele alındığı gündemiyle Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında toplandı.

Finansal İstikrar Komitesi'nin 3. Toplantısı bugün İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında toplandı. Toplantıda, son haftalarda yaşanan jeopolitik ve iktisadi gelişmelerin Türkiye finansal sistemine muhtemel yansımaları detaylı şekilde irdelenecek ve finansal istikrarın korunması adına yapılan çalışmalar ve muhtemel tedbirler masaya yatırılacak.

Bakan Nebati'nin başkanlığındaki komite toplantısına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2. Başkanı Ali Ersoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı (TMSF) Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk katıldı.

Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin yanı sıra toplantıda Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan ile VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de yer aldı. - İSTANBUL

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesi, Maliye Bakanı, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title