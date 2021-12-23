Finansal İstikrar Komitesinde, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında şeffaflığı merkeze alan öngörülebilir, kararlı politika adımlarının bütüncül... - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finansal İstikrar Komitesinde, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında şeffaflığı merkeze alan öngörülebilir, kararlı politika adımlarının bütüncül...

Finansal İstikrar Komitesinde, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında şeffaflığı merkeze alan öngörülebilir, kararlı politika adımlarının bütüncül...
AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesinde, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında şeffaflığı merkeze alan öngörülebilir, kararlı politika adımlarının bütüncül yaklaşımla atılmasında mutabık kalındı.

Finansal İstikrar Komitesinde, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında şeffaflığı merkeze alan öngörülebilir, kararlı politika adımlarının bütüncül yaklaşımla atılmasında mutabık kalındı

Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı gerçekleştirildi

Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı gerçekleştirildi

 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'KDV'nin sadeleştirilmesi hayalini gerçekleştiriyoruz. Özellikle de KDV iadelerini hızlandırıyoruz.'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "KDV'nin sadeleştirilmesi hayalini gerçekleştiriyoruz. Özellikle de KDV iadelerini hızlandırıyoruz."

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title