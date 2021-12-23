Finansal İstikrar Komitesinde, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında şeffaflığı merkeze alan öngörülebilir, kararlı politika adımlarının bütüncül...
AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi
Finansal İstikrar Komitesinde, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında şeffaflığı merkeze alan öngörülebilir, kararlı politika adımlarının bütüncül yaklaşımla atılmasında mutabık kalındı.
Finansal İstikrar Komitesinde, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında şeffaflığı merkeze alan öngörülebilir, kararlı politika adımlarının bütüncül yaklaşımla atılmasında mutabık kalındı
AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri
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