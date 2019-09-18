Finansal İnovasyonda Başarı Faktörleri Nelerdir?

18.09.2019 20:32

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı Sinem Cantürk finansal inovasyonda başarı faktörlerini Wise TV'ye anlattı.



Finansal inovasyonda en büyük başarı faktörünün müşteri deneyimi olduğunu söyleyen Cantürk, "Bu deneyimi çeşitli faktörlerin etkilediğini görüyoruz. Örneğin; basitlik, şeffaflık, hız, özelleştirilmiş çözümler. ve bu deneyimin bütün deneyimleri kapsaması gerekiyor." dedi. Geleceğin bugünden çok farklı olacağını söyleyen Cantürk, birbirinden farklı sektörlerin bir araya geleceğini ve sınırların kalkacağını dile getirdi. Bu gelişmelerin merkezinde ise fintech'in olacağına işaret etti.