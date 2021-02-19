Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta geriledi

19.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:13
Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), şubatta bir önceki aya göre, 19,7 puan azalarak 118,5 seviyesine geriledi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), şubatta bir önceki aya göre, 19,7 puan azalarak 118,5 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, şubatta bir önceki aya kıyasla 19,7 puan azalarak 118,5 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'ye azalış yönünde etki yaptı.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Öte yandan son üç aydaki istihdama ilişkin değerlendirmeler artış bildirenler lehine dönerken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlenerek devam etti.

Şubat ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 21,4 ve 12,1 puanlık azalış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe 11,8 puanlık artış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Oğuzhan Koç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Pkk Terör England Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Finansal Hizmetler Güven Endeksi şubatta geriledi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 15:16:37. #1.16#
title