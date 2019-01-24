Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ocak'ta Arttı

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 126,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ocak dönemi finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi verilerini (FHGE) açıkladı. Buna göre; 2019 yılı Ocak ayında FHGE, bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 126,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği gözlendi. 2019 yılı Ocak ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki iş durumuna ilişkin olarak, bir önceki ayda kötüleşme olduğunu bildirenler lehine olan seyrin iyileşme olduğunu bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin güçlendiği görüldü.

Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği görüldü.

Son üç aydaki karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek üç ayda karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentilerin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği gözlendi. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak ise, son üç ayda kötüleşme olduğunu bildirenler lehine olan seyrin iyileşme olduğunu bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç ayda iyileşme olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü.

2019 yılı Ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre Finans ve Sigorta Faaliyetleri sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, 64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç), 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) ve 66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9,0, 1,5 ve 6,4 puanlık artış olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA