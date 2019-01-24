Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ocak'ta 8.7 Puan Arttı

– Finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Aralık'ta 8.7 puan arttı.

Merkez Bankası'nın (MB) yayınladığı Ocak ayı Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarına göre FHGE bir önceki aya göre 8.7 puan artışla 126.8 düzeyine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, FHGE'yi;

son üç aydaki iş durumu,

son üç aydaki hizmetlere olan talep,

gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi yükseltti.

Merkez Bankası açıklamasında, "İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki iş durumuna ilişkin olarak, bir önceki ayda kötüleşme olduğunu bildirenler lehine olan seyrin iyileşme olduğunu bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin güçlendiği görüldüğü belirtildi.

2019 yılı Ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde;

"64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)",

"65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)",

"66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9.0, 1.5 ve 6.4 puan arttı. (Grafik) - İstanbul

Kaynak: DHA