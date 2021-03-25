Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta arttı
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta arttı

Finansal hizmetler güven endeksi 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre 16,4 puan artarak 134,9 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal hizmetler güven endeksi 2021 yılı mart ayında bir önceki aya göre 16,4 puan artarak 134,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı mart dönemi Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini açıkladı. Buna göre, 2021 yılı Mart ayında FHGE, bir önceki aya göre 16,4 puan artarak 134,9 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği görülürken, FHGE'yi azalış yönünde etkileyen alt endeks bulunmadı.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de güçlenerek devam ettiği gözlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü.

2021 yılı Mart ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' ve '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)' sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 16,4 ve 20,9 puanlık artış olduğu görülürken, '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektöründe 20,3 puanlık azalış olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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