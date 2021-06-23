Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda azaldı
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda azaldı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda azaldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 161,5 seviyesine geriledi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 161,5 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 158 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, haziranda bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 161,5 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ve son üç aydaki hizmetlere olan talep FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıflarken, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler ile gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Haziran ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe bir önceki aya göre 2,5 puan artarken, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörleri sırasıyla 0,8 ve 7,9 puan azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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