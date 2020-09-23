Güven endeksi eylülde azaldı
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Güven endeksi eylülde azaldı

23.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:52
Güven endeksi eylülde azaldı

Finansal hizmetler güven endeksi 2020 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesinde gerçekleşti.

Finansal hizmetler güven endeksi 2020 yılı eylül ayında bir önceki aya göre 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 eylül dönemi finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) verilerini açıkladı. Buna göre, 2020 yılı eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 12,4 puan azalarak 157,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği gözlendi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.

2020 yılı Eylül ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, '64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)' sektöründe bir önceki aya göre 13,5 puanlık azalış olduğu görülürken, '65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve '66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler' sektörlerinde ise bir önceki aya göre sırasıyla 11,8 ve 0,4 puanlık artış olduğu gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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