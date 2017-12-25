Finansal Hizmetler Güven Endeksi Azaldı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), aralıkta bir önceki aya göre 3,5 puan azalarak 165,4 seviyesine geriledi.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.



Buna göre, FHGE, aralıkta bir önceki aya kıyasla 3,5 puan azalarak 165,4'e geriledi. Endeks, kasımda 168,9 düzeyinde bulunuyordu.





FHGE'yi son 3 aydaki hizmetlere olan talep artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki iş durumu ve gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise azalış yönünde etkiledi.



İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki

değerlendirmelerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki

değerlendirmelerin ise güçlendiği görüldü. Gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin

zayıflayarak devam ettiği gözlendi.



Son 3 aydaki istihdama ilişkin değerlendirmelerin azalış bildirenler lehine döndüğü, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış

yönlü beklentilerin zayıfladığı görüldü.



Aralıkta, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven

endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)"

ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 3,8 ve 0,9 puanlık azalış gerçekleşirken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri

hariç)" sektöründe ise 4,4 puanlık artış oldu.