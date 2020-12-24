Finansal hizmetler güven endeksi 4 puan azaldı
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Finansal hizmetler güven endeksi 4 puan azaldı

24.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:06
Finansal hizmetler güven endeksi 4 puan azaldı

Aralık ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak 154,6 seviyesinde gerçekleştiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) paylaşılan anket sonuçlarına göre, 2020 yılı Aralık ayında finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 4,0 puan...

Aralık ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak 154,6 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) paylaşılan anket sonuçlarına göre, 2020 yılı Aralık ayında finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak 154,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği gözlendi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdama ilişkin artış yönlü değerlendirmelerin azalış olduğunu bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi.

Merkez, 2020 yılı Aralık ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarının, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildiğini bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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