Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta arttı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ağustosta bir önceki aya göre 4,1 puan artarak 168,3 seviyesine yükseldi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ağustosta bir önceki aya göre 4,1 puan artarak 168,3 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 157 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla 4,1 puan artarak 168,3 seviyesine çıktı.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıflarken, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlenerek devam etti.

Ağustos ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörleri bir önceki aya göre sırasıyla 2,6, 33,6 ve 10,3 puan arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk