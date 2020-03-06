Finans teknolojileri şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor?
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Finans teknolojileri şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor?

'Finetech startup'lar olarak bilinen finans alanındaki yeni teknoloji şirketleri geleneksel bankacılığı değiştiriyor.

06.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:29
Finans teknolojileri şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor?

Uluslararası finansal manzara eşi benzeri görülmemiş bir değişimin ortasında. Finansal teknoloji ya da fintech olarak bilinen yeni gelişmeler bunun arkasındaki itici gücü oluşturuyor. 'Fintech' geleneksel finansa meydan okuyan, inovasyonla yeni gelişmekte olan bir endüstri.


Dubai,yüzlerce milyon dolarlık yatırımla ve büyük teknoloji organizasyonlarıyla kendisini bölgenin finansal teknoloji önderi olarak konumlandırıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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