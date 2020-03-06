Finans teknolojileri şirketleri parayla olan ilişkimizi nasıl değiştiriyor?

06.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:29

Uluslararası finansal manzara eşi benzeri görülmemiş bir değişimin ortasında. Finansal teknoloji ya da fintech olarak bilinen yeni gelişmeler bunun arkasındaki itici gücü oluşturuyor. 'Fintech' geleneksel finansa meydan okuyan, inovasyonla yeni gelişmekte olan bir endüstri.



Dubai,yüzlerce milyon dolarlık yatırımla ve büyük teknoloji organizasyonlarıyla kendisini bölgenin finansal teknoloji önderi olarak konumlandırıyor. Euronews.com'da Görüntüle