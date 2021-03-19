Finans Mükemmeliyet Merkezi seminerlerinin konuğu Prof. Dr. Akçiğit olacak
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Finans Mükemmeliyet Merkezi seminerlerinin konuğu Prof. Dr. Akçiğit olacak

19.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:50
Finans Mükemmeliyet Merkezi seminerlerinin konuğu Prof. Dr. Akçiğit olacak

Akbank'ın kurucu sponsoru olduğu Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi'nin (Center of Excellence in Finance-CEF), salgın döneminde başlattığı online seminer serisinin konuğu Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit olacak.

Akbank'ın kurucu sponsoru olduğu Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi'nin (Center of Excellence in Finance-CEF), salgın döneminde başlattığı online seminer serisinin konuğu Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit olacak.

Akbank ve Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi'nin ortak açıklamasına göre, Akbank'ın kurucu sponsoru olduğu CEF, salgın döneminde başlattığı online seminer serisini finans alanının önemli isimleriyle sürdürüyor.

25 Mart Perşembe günü düzenlenecek ve CEF YouTube kanalından saat 19.00'da yayınlanacak seminerin konuğu, makroekonomi alanında yaptığı başarılı çalışmalarıyla geçen yıl Almanya'nın saygın ödüllerinden, Max Planck-Humboldt araştırma ödülüne layık görülen Prof. Dr. Ufuk Akçiğit olacak.

Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyesi olan Akçiğit, ekonomik büyüme, üretim verimliliği, rekabet, özelleştirme, sanayi politikaları, firma dinamikleri, beşeri sermaye ve inovasyon ekonomisi üzerine çalışmalarını devam ettiriyor.

Akçiğit, dünyada sosyal bilimler alanında ilk kez verilen 1,5 milyon avro değerindeki araştırma fonu sayesinde oluşturduğu ekiple, 1990'larda Doğu-Batı Almanya'nın birleşmesinde yaşanan ekonomik aksaklıkları ve hala süregelen gelir farklılığı konularında bir araştırma da yürütüyor.

Akçiğit, ayrıca Amerikan Ulusal Bilim Vakfı'nın genç akademisyenler için verdiği en prestijli araştırma ödülü olan 500 bin dolar değerindeki CAREER ödülüne layık görüldü ve ekonomi lisans derecesini 2003 yılında Koç Üniversitesi'nden aldıktan sonra 2009'da "Ekonomik Büyüme ve İnovasyon Politikaları" başlıklı teziyle Massachusetts Institute of Technology'deki ekonomi doktorasını tamamladı.

Akçiğit, Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nde Araştırma Profesörü ve Araştırma Grup Başkanlığı, Boston merkezli Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nda, Londra merkezli Ekonomik Politika Araştırma Merkezi'nde, Washington merkezli Brookings Enstitüsü'nde, Münih merkezli CESifo Enstitüsü'nde Araştırma Ortağı ve Koç Üniversitesi'nde Seçkin Araştırma Görevlisi olarak görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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