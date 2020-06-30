Finans liderleri post-COVID stratejilere odaklanıyor PwC'nin Mart ayından bu yana COVID-19'un iş dünyası ve ekonomi üzerine etkilerini izlemek üzere gerçekleştirdiği CFO Pulse araştırma serisinin son dönemi 1 Haziran haftasında gerçekleştirildi.

Global için 5'incisi gerçekleştirilen CFO Pulse araştırmasına 23 ülkeden 989 CFO katıldı. Türkiye'nin üçüncü defa yer aldığı araştırmada Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CFO'ları, küresel finans liderleriyle birlikte krizi son gelişmeler çerçevesinde ele aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, pandemi başlangıcında finans liderlerinin güvenliğe odaklandıkları, bu sıkıntılı dönemi sağlık, ekonomi ve toplumsal yönüyle yönettikleri ve iş modellerini hızla değişen şartlara uyarladıkları görüldü. Bugün gelinen nokta gösteriyor ki CFO'lar salgın tehdidinin gelecekte bir süre daha devam etme olasılığı ile birlikte sürdürülebilir ve başarılı olabilmenin yollarını arıyorlar. Finans liderleri bir yandan kendilerini olası yeni bir enfeksiyon dalgasına hazırlayıp gelir akışlarını kuvvetlendirecek aksiyonlar almaya gayret ederken, diğer yandan da yeni dengelerde çevikliği ve hızı ön planda tutmaya devam edecekler.

Öne çıkan bulgular

Türkiye CFO'ları işe dönüş stratejilerini uygularken küresel ekonomik krizin etkileri (%69), olası bir yeni enfeksiyon dalgası (%67) ve artan iş yapma maliyetleri (%31) konularında endişe duyduklarını ifade ediyorlar.

Türkiye CFO'ların yarısından fazlası (%56) kriz sonucunda gelirlerinde ve/veya kârlarında %25'e varan düşüş bekliyor. Bu öngörüyle bağlantılı olarak, %67'si gelir akışlarını yeniden yapılandırmak için sundukları ürün ve hizmetlerde değişiklikler yapmayı planlıyor.

Türkiye CFO'larının çoğunluğu otomasyonu ve yeni çalışma şekillerini hızlandırmayı hedeflerken (%61), yaklaşık yarısı uzaktan çalışma deneyiminde iyileştirmeler yapmayı planlıyor (%47).

Türkiye CFO'larının yaklaşık yarısı (%47), COVID-19 salgını bugün sona erecek olsaydı üç ay içinde operasyonlarının normale dönebileceğine inanıyor. %11'i iş dünyasının "olağan" haline dönüşün bir yıldan uzun süreceğini düşünüyor.

Kaynak: Bültenler